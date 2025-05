La Juventus ha comunicato l’intervento chirurgico riuscito per Perin: il portiere bianconero non sarà disponibile per il Mondiale per Club.

Mattia Perin si è sottoposto nel pomeriggio di lunedì a un intervento chirurgico alla mano destra per risolvere un problema articolare che lo affliggeva da tempo.

L’operazione si è resa necessaria a causa di una condizione di artrosi post-traumatica, aggravata da una sublussazione mai completamente risolta.

Il portiere della Juventus si è operato con successo e ora inizierà un percorso riabilitativo mirato, con l’obiettivo di tornare in piena forma.

I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane, il che significa che Perin non potrà prendere parte al Mondiale per Club previsto per l’inizio della prossima stagione.

Operazione per Perin: il comunicato ufficiale della Juventus

La Juventus comunica ufficialmente l’intervento chirurgico di Perin: “Nel pomeriggio di lunedì 27 maggio, Mattia Perin è stato sottoposto a intervento chirurgico di artrodesi della articolazione interfalangea prossimale del quinto dito della mano destra, resasi necessaria in seguito a una artrosi post-traumatica in sublussazione inveterata. L’intervento è stato eseguito dal professor Battiston e dal dottor Ferrero, alla presenza del medico sociale dr. Freschi, ed è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà l’iter riabilitativo nei prossimi giorni e tornerà progressivamente a disposizione tra circa otto settimane.”

Perin rappresenta da anni un elemento affidabile all’interno della rosa bianconera, non solo per il suo apporto tecnico ma anche per la sua esperienza e leadership.

Il portiere continuerà il suo percorso con professionalità, con l’obiettivo di rientrare nel gruppo prima dell’inizio della nuova stagione.