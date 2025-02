Juventus, Perin: “C’è un problema di atteggiamento, è inaccettabile”

Juventus, le parole di Mattia Perin al termine della gara di Coppa Italia persa ai rigori contro l’Empoli

La Juventus perde contro l’Empoli: i bianconeri sono eliminati dalla Coppa Italia.

Al termine della gara, il portiere Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Mediaset. “Abbiamo fatto un primo tempo per il quale proviamo vergogna, un sentimento duro da sopportare”.

Il portiere della Juventus ha analizzato la gara. “Dobbiamo farci un grande esame di coscienza, la responsabilità è condivisa tra tutti, faccio difficoltà a trovare le parole ma c’è grande delusione e tristezza per l’epilogo di oggi”.

Perin ha aggiunto. “Non basta quello che stiamo dando. In campionato abbiamo fatto quattro vittorie consecutive ma non basta. Parliamo tra di noi, ma dobbiamo anche guardarci allo specchio e capire cosa non sto andando. Non è ammissibile non passare i quarti in casa, con tutto il rispetto per l’Empoli. Ci prendiamo le critiche, i fischi”.

Juventus, le parole di Perin

L’ex portiere del Genoa ha continuato. Non ha parlato solo di atteggiamento. “Non è un problema tecnico. Non credo che abbiamo sottovalutato la partita”.

E conclude. “Per giocare ed entrare nella storia della Juve hai una sola strada: quella dei trofei. In questo momento non siamo all’altezza. Spero che la delusione di stasera tiri fuori qualcosa in più”.