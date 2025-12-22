Il Genoa vuole Mattia Perin: la situazione

Mattia Perin (IMAGO)

La società rossoblù vuole il ritorno a Genova del portiere classe 1992, cresciuto proprio nelle giovanili del Genoa

Il Genoa, oltre alla trattativa per Pisilli, punta a un ritorno importante per la porta. Nelle prossime ore, la società rossoblù insisterà per Mattia Perin.

Il portiere classe 1992, cresciuto nelle giovanili del Genoa, ha disputato 7 stagioni con la prima squadra rossoblù e ora potrebbe ritornare a vestire questa maglia sotto la guida di Daniele De Rossi.

Nelle 6 stagioni passate alla Juventus, Perin ha collezionato 60 presenze in tutte le competizioni con la maglia bianconera. In questa stagione ha collezionato solo 4 presenze tra Serie A e Champions League.

Resta ora da capire se il Genoa riuscirà a creare i presupposti per riportare Perin in rossoblù.