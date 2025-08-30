Atalanta, Percassi: “Musah? Vediamo cosa succederà. Stiamo parlando con il Milan”

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Parma.

L’Atalanta pronta a sfidare il Parma nella 2ª giornata di Serie A, nella cornice dell’Ennio Tardini. Fischio d’inizio previsto per le 18:30.

Prima del match, l’amministratore delegato dei nerazzurri, Luca Percassi, ha parlato di calciomercato ai microfoni di DAZN.

Su Musah: “È un giocatore del Milan e quindi vedremo nelle prossime ore cosa potrà succedere. C’è un’ottima relazione con il Milan e si sta parlando”.

Mentre su Lookman: “La posizione dell’Atalanta è stata chiara fin dall’inizio. Vediamo nelle prossime ore, per ora non ci sono novità. Oggi la priorità è la partita”.

