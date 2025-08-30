Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta, Percassi: “Musah? Vediamo cosa succederà. Stiamo parlando con il Milan”

Redazione 30 Agosto 2025
Percassi (IMAGO)
Luca Percassi (IMAGO)

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Parma.

L’Atalanta pronta a sfidare il Parma nella 2ª giornata di Serie A, nella cornice dell’Ennio Tardini. Fischio d’inizio previsto per le 18:30.

Prima del match, l’amministratore delegato dei nerazzurri, Luca Percassi, ha parlato di calciomercato ai microfoni di DAZN.

Su Musah: “È un giocatore del Milan e quindi vedremo nelle prossime ore cosa potrà succedere. C’è un’ottima relazione con il Milan e si sta parlando”. 

Mentre su Lookman: “La posizione dell’Atalanta è stata chiara fin dall’inizio. Vediamo nelle prossime ore, per ora non ci sono novità. Oggi la priorità è la partita”.

Le parole di Percassi

Luca Percassi ha parlato della situazione attorno a Yunus Musah: l’Atalanta è attualmente in trattativa con il Milan per il trasferimento del centrocampista statunitense.

L’amministratore delegato della Dea non nega la trattativa, confermando che ci sono i dialoghi in corso con il Milan: “La relazione è buona, stiamo parlando”.

musah-milan-imago-gpo-interna
Yunus Musah

Per quanto riguarda Lookman, la situazione rimane invariata, con l’Atalanta che ha ancora il giocatore in rosa.