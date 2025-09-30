Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta, Percassi: “Conosciamo il valore di Lookman ed Ederson. Scamacca? Ci vuole pazienza”

Redazione 30 Settembre 2025
Percassi (IMAGO) interna
Percassi (IMAGO)

Atalanta, le parole di Luca Percassi prima della partita di Champions League contro il Club Brugge

L’Atalanta torna a giocare in Champions League dopo la batosta della prima giornata. Il club bergamasco arriva dalla sconfitta per 4-0 contro il PSG nella prima giornata di League Phase.

Ora, i nerazzurri si trovano ad affrontare il Club Brugge per la seconda giornata, cercando di conquistare i primi 3 punti nella competizione.

Prima del match, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’amministratore delegato Luca Percassi.

Di seguito le sue parole.

Atalanta, le parole di Percassi

Su Lookman e Ederson: Sono due ragazzi di cui sappiamo bene il valore, speriamo di recuperare tutti i giocatori in rosa per metterli a disposizione del mister. Bruges? È una partita a cui teniamo, l’affronteremo con lo spirito dell’Atalanta”.

Su Scamacca: Siamo fiduciosi nel suo recupero, ci vuole un po’ di pazienza ma dopo la sosta nazionali avremo le prime risposte. Siamo fiduciosi di recuperare tutti. A volte gli infortuni danno opportunità ai ragazzi che partono in doppia fila: c’è sempre soddisfazione nel vedere i ragazzi che hanno spazio. Speriamo di sbagliare il meno possibile”.

Juric, allenatore Atalanta (IMAGO)
Juric, allenatore Atalanta (IMAGO)

Juric: “Lookman e Ederson? Una chance per farli giocare”

Prima del match ha anche parlato Ivan Juric: Lookman e Ederson? Oggi è una buona occasione per farli giocare. Vediamo come stanno: vediamo come vanno. Ho fiducia in Bernasconi, a Parigi ha fatto un’ottima partita“.

Sulla gara: “Adesso bisogna eseguire bene quello che abbiamo preparato. Sappiamo che loro lo scorso anno hanno vinto, noi vogliamo fare meglio”.