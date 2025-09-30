Atalanta, Percassi: “Conosciamo il valore di Lookman ed Ederson. Scamacca? Ci vuole pazienza”

Atalanta, le parole di Luca Percassi prima della partita di Champions League contro il Club Brugge

L’Atalanta torna a giocare in Champions League dopo la batosta della prima giornata. Il club bergamasco arriva dalla sconfitta per 4-0 contro il PSG nella prima giornata di League Phase.

Ora, i nerazzurri si trovano ad affrontare il Club Brugge per la seconda giornata, cercando di conquistare i primi 3 punti nella competizione.

Prima del match, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’amministratore delegato Luca Percassi.

Di seguito le sue parole.

Atalanta, le parole di Percassi

Su Lookman e Ederson: “Sono due ragazzi di cui sappiamo bene il valore, speriamo di recuperare tutti i giocatori in rosa per metterli a disposizione del mister. Bruges? È una partita a cui teniamo, l’affronteremo con lo spirito dell’Atalanta”.



Su Scamacca: “Siamo fiduciosi nel suo recupero, ci vuole un po’ di pazienza ma dopo la sosta nazionali avremo le prime risposte. Siamo fiduciosi di recuperare tutti. A volte gli infortuni danno opportunità ai ragazzi che partono in doppia fila: c’è sempre soddisfazione nel vedere i ragazzi che hanno spazio. Speriamo di sbagliare il meno possibile”.

Juric: “Lookman e Ederson? Una chance per farli giocare”

Prima del match ha anche parlato Ivan Juric: “Lookman e Ederson? Oggi è una buona occasione per farli giocare. Vediamo come stanno: vediamo come vanno. Ho fiducia in Bernasconi, a Parigi ha fatto un’ottima partita“.



Sulla gara: “Adesso bisogna eseguire bene quello che abbiamo preparato. Sappiamo che loro lo scorso anno hanno vinto, noi vogliamo fare meglio”.