Luca Percassi

Le parole di Luca Percassi, ad dell’Atalanta, a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Milan di Massimiliano Allegri

Dopo il pareggio contro la Cremonese lo scorso sabato l’Atalanta nel turno infrasettimanale affronterà il Milan di Massimiliano Allegri.

I nerazzurri vogliono tornare alla vittoria in campionato dopo aver raccolto due pari, contro Lazio e Cremonese, nelle due gare post sosta.

Anche i rossoneri di Massmiliano Allegri nell’ultimo turno non sono andati oltre il 2-2 contro il Pisa di Alberto Gilardino.

A pochi minuti dalla gara, l’amministratore delegato dei bergamaschi Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Dazn.

Atalanta, l’intervista pre partita di Percassi

Percassi ha cominciato l’intervista parlando della questione Carnesecchi-Juric: “Partiamo dal fatto che voglio bene a entrambi, dobbiamo continuare perché è appena iniziata una nuova era all’Atalanta. Sappiamo quante partite ci aspettano, dobbiamo lavorare“.

Poi, l’amministratore delegato nerazzurro ha concluso: “Sicuramente avremmo meritato qualche punto in più ma questi sono. Siamo sereni che continuando a lavorare miglioreremo. Sarà una sfida avvincente. Dobbiamo lavorare, ma siamo fiduciosi”.