Luca Percassi (imago)

Le dichiarazioni nel pre partita di Marsiglia-Atalanta, match valido per la quarta giornata della League Phase di Champions League

L’Atalanta è pronta a tornare in campo per la quarta giornata di Champions League. Questa sera, mercoledì 5 novembre, la squadra di Juric affronterà il Marsiglia di De Zerbi.

I nerazzurri nelle prime tre giornate hanno portato a casa 4 punti. Dopo l’esordio difficile contro il PSG, i ragazzi di Juric hanno portato a casa 3 punti contro il Club Brugge. Pareggio invece alla terza giornata contro lo Slavia Praga.

Partenza simile per la squadra di Roberto De Zerbi che nelle prime tre ha portato a casa 3 punti vincendo contro l’Ajax e perdendo contro Real Madrid e Sporting Lisbona.

Vediamo ora quali sonoo state le dichiarazione nel dell’AD Luca Percassi nel pre partita di Marsiglia-Atalanta.

Atalanta, l’intervista pre partita di Percassi

Luca Percassi ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Questo stadio mi ricorda una serata incredibile e fantastica. Quando si viene in uno stadio così si capisce la bellezza del calcio“.

L’AD dell’Atalanta ha poi continuato soffermandosi su Juric: “Questa è una partita importante come ogni gara di Champions League. Abbiamo grande fiducia nell’allenatore e in tutti i nostri calciatori. Quello che contraddistingue l’Atalanta è anche l’intelligenza dei nostri tifosi che ci hanno sempre supportato“.

“Dobbiamo essere equilibrati”: le parole di Percassi

Percassi per concludere ha detto: “Noi siamo una famiglia. Si parla di momento infelice ma l’Atalanta su 10 partite ne ha persa solo 1. Dobbiamo essere molto equilibrati“.