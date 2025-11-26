Atalanta, Percassi: “Abbiamo grande fiducia in Palladino. La scelta su Juric è stata sofferta”

Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, prima della partita contro l’Eintracht Frankfurt

Durante il pre partita di Atalanta-Eintracht Frankfurt, Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando alcune dichiarazioni sul momento della sua squadra.

L’amministratore delegato dei nerazzurri ha parlato prima del nuovo allenatore Raffaele Palladino e, successivamente, del vecchio allenatore Ivan Juric.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Su Palladino: “Il mister è arrivato e si è insediato molto bene. È un grande lavoratore, è un allenatore giovane e capace. Ha le idee chiare e abbiamo grande fiducia in lui”.

Le parole di Luca Percassi su Ivan Juric

Percassi ha poi continuato su Ivan Juric: “La scelta su Jurić è stata una scelta molto sofferta. Non è nelle nostre abitudini. È un professionista molto serio, ma il trend negativo dell’ultimo periodo ci ha portato a fare questa scelta”.

Ha poi concluso sulle prospettive future: “Indietro non si può tornare, anche se comunque questo periodo ci è servito. Adesso guardiamo al presente e al futuro con fiducia nel nostro nuovo allenatore”.