Atalanta, Percassi: “Quella contro il BVB è stata una partita unica per la nostra storia”

Le parole di Luca Percassi prima della semifinale di Coppa Italia tra la Lazio e l’Atalanta

“Stasera dobbiamo essere la migliore Atalanta per fare un grande risultato, visto che questo è solo il primo tempo di una sfida che finirà a Bergamo” ha esordito così Luca Percassi prima del fischio d’inizio della semifinale di andata tra la Lazio e l’Atalanta.

Scende così in campo la seconda sfida di Coppa Italia dopo lo 0-0 di ieri, martedì 3 marzo, tra Como e Inter che si giocheranno tutto nel match di ritorno in programma ad aprile.

L’amministratore delegato nerazzurro ha continuato soffermandosi sulla gara di Champions contro il Borussia Dortmund: “Ovviamente quella di mercoledì scorso è stata una partita unica per la nostra storia. Il campionato, però, ci ha dimostrato quanto una partita sia complicata“.

Atalanta, le parole di Luca Percassi prima della Lazio

“Dopo un cambio decennale era normale avere delle difficoltà. Posso solo ringraziare Jurić nonostante le difficoltà, forse ha avuto anche difficoltà con dei giocatori indisponibili“, ha proseguito Percassi concentrandosi sull’inizio di stagione.

Infine ha concluso parlando dei cambiamenti avvenuti con Palladino: “Poi però dobbiamo prendere delle decisioni che magari non avremmo voluto… ed è arrivato Palladino. Con il suo arrivo la squadra ha risposto molto bene. Siamo contenti e siamo qua, ma sappiamo che non possiamo pensare di essere arrivati a qualcosa visto che la strada è ancora molto lunga“.