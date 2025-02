Le parole dell’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, prima della partita contro l’Empoli

Settimana delicata in casa Atalanta, animata dall’eliminazione dalla Champions League per mano del Club Brugge e dalle parole di Gasperini.

L’allenatore nerazzurro prima è stato protagonista di una dichiarazione che non è piaciuta a Lookman, poi ha annunciato che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2026.

Prima dell’importante partita contro l’Empoli, ha parlato della situazione l’amministrazione delegato dell’Atalanta, Luca Percassi.

Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Atalanta, Percassi: “Gasperini? Temi di cui abbiamo sempre parlato a fine stagione”

Percassi ha prima di tutto parlato della stagione dell’Atalanta: “Siamo in una posizione di campionato fantastica, oggi c’è la dimostrazione di quanto difficile sia la Serie A. Sarà una partita complicata, ci aspetta un finale di stagione in cui abbiamo la ferma volontà di giocare da protagonisti senza rimpianti e con l’obiettivo di raccogliere quanto più possibile“.

Poi è passato a parlare di Gian Piero Gasperini: “Questi temi li abbiamo sempre affrontati a fine stagione, mai con così tanto tempo di anticipo. La nostra idea, proprio per il grande rapporto, è quella di rispettare al massimo la sua volontà. Se la sua volontà è quella di non rinnovare ce ne faremo una ragione, ma in ogni caso ne parleremo a fine stagione“.

Percassi: “Il contratto di Gasperini non è una tematica attuale”

Percassi ha poi proseguito sempre su Gasperini: “Continuare con il contratto in scadenza? Non sono tematiche attuali, noi dobbiamo pensare all’Empoli e alle prossime partite e poi vediamo. Dobbiamo solo pensare di fare il bene della società“.

Infine ha concluso: “Penso che noi abbiamo bisogno di giocare, perché quando si parla si rischia di creare dei casi che non servono al buon prosieguo di un campionato che fino a oggi è stato straordinario“.