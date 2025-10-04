Le parole dell’ad dell’Atalanta prima della partita contro il Como

Dopo la separazione con Gasperini dopo nove anni, l’Atalanta è ancora solo all’inizio del nuovo ciclo targato Ivan Juric, che sta già dando delle risposte.

I bergamaschi sono ancora imbattuti in campionato, dove sono arrivate 2 vittorie e 3 pareggi nelle prime 5, e hanno trovato anche la prima vittoria in Champions League contro il Club Brugge.

I nerazzurri adesso sono attesi dall’ostacolo Como, avversario della sesta giornata di Serie A.

Nel pre partita, l’amministratore delegato atalantino, Luca Percassi, ha parlato dell’inizio di stagione ai microfoni di DAZN.

Atalanta, Percassi: “Lookman è ripartito benissimo”

Percassi ha iniziato proprio parlando di queste prime partite: “Diciamo che siamo attenti ogni partita a fare il massimo, giochiamo talmente tanto che dobbiamo solo pensare a fare sempre il meglio e a fare più punti possibili“.

Per poi continuare su Lookman, titolare contro il Como: “Lookman è ripartito benissimo, è sempre stato nel gruppo e si sta comportando bene, da super professionista. Lui è un giocatore dell’Atalanta e siamo orgogliosi di questo, poi il mister fa sempre le sue scelte e decide chi far giocare“.