Parma, ufficiale il rinnovo di Pellegrino fino al 2030

Mateo Pellegrino rinnova con il Parma: l’attaccante argentino ha firmato il prolungamento con il club gialloblù fino al 2030

Il Parma ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Mateo Pellegrino fino al 2030 attraverso un video sul proprio profilo Instagram, confermando la volontà di trattenere l’attaccante.

In un momento di alti e bassi per la squadra, attualmente quattordicesima in classifica con 26 punti, questa firma rappresenta un segnale di ambizione e stabilità per tutto l’ambiente dopo le recenti sfide contro le big del campionato.

Il percorso dell’attaccante in Emilia, iniziato nel febbraio 2025 dopo l’arrivo dal Velez Sarsfield, ha visto una maturazione rapidissima che lo ha reso centrale nel progetto tattico di Cuesta.

La permanenza di Pellegrino permette alla società di guardare con fiducia alla volata salvezza, puntando sulla continuità del suo miglior realizzatore stagionale per chiudere al meglio l’annata.

Con 6 reti e un assist messi a segno finora, l’argentino ha saputo caricarsi la squadra sulle spalle, risultando decisivo in scontri diretti fondamentali.

La sua fisicità imponente e la capacità di giocare per i compagni lo hanno reso un titolare inamovibile, soprattutto per la sua grande attitudine a colpire di testa. Il rinnovo mette finalmente proietta Pellegrino verso un ruolo da protagonista assoluto per il finale di questa stagione e per il prossimo futuro del club gialloblù.

“Sono molto contento di annunciarvi questo rinnovo – commenta Pellegrino ai canali ufficiali del club – sono qui da un anno e abbiamo vissuto assieme momenti belli ed altri meno belli. Questa per me è una giornata speciale, ringrazio tutta la Società e anche i miei compagni perché è anche merito loro. Abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme, e siamo concentrati su questo perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi”.