Pellegrino: “A Parma mi trovo benissimo. Paragone con Crespo? Un po’ troppo”

Arrivato lo scorso mese di gennaio, Mateo Pellegrino è uno dei protagonisti del ‘nuovo’ Parma di Cuesta: “Qui mi trovo benissimo. La stagione sta ancora cominciando, dobbiamo migliorare, fare tante cose meglio di quello che stiamo facendo, però per me andrà bene, stiamo migliorando in tanti aspetti. Sono contento, so che possiamo fare meglio, però sono contento”.

Dall’Argentina all’Italia l’attaccante – intervistato a Sportmediaset – ha notato alcune differenze: “Qua è tutto molto più tattico, si preparano molto di più le partite. In Argentina invece è più una lotta in campo. Sono queste le differenze più importanti che vedo”.

Parma ha sempre avuto un buon feeling con gli attaccanti argentini. Ma Pellegrino non cerca paragoni: “Il paragone con Crespo mi sembra un po’ troppo, perché lui ha fatto tantissimo, non solo nel Parma, ma nelle altre squadre anche. Però sì, io provo a fare il meglio ogni giorno e dopo vediamo cosa diventerò”.

Giovani e con tanta voglia di migliorarsi. “Abbiamo una voglia incredibile, voglia di imparare, di migliorare ogni giorno: siamo giovani. Però è vero anche che a volte manca un po’ quell’esperienza per chiudere le partite per esempio, o la maniera di affrontarla. Ma la cosa importante è l’entusiasmo che noi mettiamo”. Il sogno di Pellegrino? “Giocare i Mondiali”.