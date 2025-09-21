Roma, Pellegrini sblocca il derby
Al 38′ a sbloccare il derby di Roma è Lorenzo Pellegrini: prima partita da titolare dal 4 maggio per il centrocampista giallorosso
La Roma sblocca il derby al 38′ minuto del primo tempo con la rete di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, a sorpresa dal primo minuto, segna l’1-0 come nella gara contro la Lazio della scorsa stagione.
Il 7 su assist di Soulè, molto bravo a rubare palla a Tavares, ha calciato dal limite dell’area di rigore all’angolino alla destra di Ivan Provedel.
Pellegrini è tornato a giocare dal primo minuto una gara di Serie A con la Roma all’Olimpico dopo più di 4 mesi: l’ultima lo scorso 4 maggio contro la Fiorentina.