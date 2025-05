Betis, Pellegrini: “Chelsea favorito, Maresca si vedeva sarebbe diventato allenatore”

Le parole di Manuel Pellegrini in vista della finale di Conference League contro il Chelsea del Betis.

La finale di Conference League tra Chelsea e Real Betis, in programma il 28 maggio a Wrocław, non è solo una sfida tra due squadre ambiziose, ma anche l’incontro tra un maestro e il suo allievo: Manuel Pellegrini ed Enzo Maresca.

Durante l’intervista ai microfoni di Sky Sport, Pellegrini ha ricordato con affetto i tempi in cui Maresca, allora suo giocatore al Málaga, mostrava già segni di una futura carriera da allenatore: “Enzo si vedeva che sarebbe diventato allenatore, parlava tanto, faceva tante domande di tattica e tecnica, si capiva che avrebbe avuto una buona carriera da allenatore”.

“È una partita molto importante per noi, questa è la prima finale per il Betis. Maresca? Con lui e Willy Caballero ho lavorato al Malaga e al Manchester City. Ci sentiamo ancora spesso. Aspettiamo di giocare e vincere la finale, ma se non fosse possibile sarà bello che siano loro a conquistare il trofeo”, ha proseguito poi l’allenatore degli spagnoli.

Infine ha concluso: “Il Chelsea è pericoloso in tutto, ha ottimi giocatori ed Enzo li fa giocare con una mentalità offensiva e sappiamo che nei 90’ sarà una partita difficile e noi dovremmo essere la squadra che abbiamo visto durante tutto l’anno. Loro sono favoriti perché hanno un valore nettamente superiore al nostro, anche se poi a decidere è sempre il campo”.