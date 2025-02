Juventus, Peeters in uscita verso il Las Vegas in USL

La Juventus sta programmando un’altra uscita. Si tratta di quella di Daouda Peeters che va verso il Las Vegas.

Non finisce mai il calciomercato e la Juventus continua a lavorare sui movimenti in entrata e in uscita.

Se per Kolo Muani il club bianconero sta già pensando a come fare per tenerlo in Italia (clicca qui per leggere le parole di Giuntoli sul francese), Daouda Peeters invece potrebbe presto lasciare Torino.

Su di lui c’è il Las Vegas Light FC, che si prepara ad accoglierlo negli Stati Uniti in USL.

Dopo essere stato ceduto in prestito allo Standard Liegi nel 2020, Peeters ha dovuto interrompere l’attività agonistica proprio a causa di questa patologia. La strada verso il recupero è stata lunga e complessa, ma dopo mesi di cure e riabilitazione, il giocatore è riuscito a tornare in campo con la Juventus Next Gen.

