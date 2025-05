Le parole di Pedro a pochi giorni dalla sfida di Serie A contro la Juventus

La Lazio si affida a Pedro. Come ha già fatto più volte nel corso della stagione. Sabato 10, a partire dalle 18, la formazione biancoceleste sfiderà la Juventus. “Solo vincendo ci metteremmo in una posizione favorevole per arrivare quarti – ha detto Pedro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport – . Non sarebbe ancora fatta perché poi dovremmo cercare di vincere pure le partite successive(con Inter e Lecce, ndr),però faremmo un passo importante in quella direzione”.

Lo spagnolo parla chiaramente. “La Champions? Sarebbe un risultato fantastico ed anche il premio ad un’annata in cui abbiamo fatto a lungo cose straordinarie. Non ci eravamo posti obiettivi specifici, come era normale che fosse visto il rinnovamento della rosa. Però abbiamo sempre creduto nella nostre potenzialità”.

Pedro ha sfidato – e superato – la Juventus nella finale di Champions League del 2015. “La squadra bianconera è un avversario sempre difficile, quest’anno ha avuto parecchie difficoltà, ma resta una formazione di grande livello. Tudor le ha dato una maggiore compattezza. E un ottimo allenatore, noi l’abbiamo avuto nella parte finale della scorsa stagione ed abbiamo imparato a conoscerlo e apprezzarlo. Pretende tanto, ma dà anche tanto”.

Il direttore sportivo Fabiani, nei giorni scorsi, ha annunciato il rinnovo. “Ho sentito le sue parole e mi hanno fatto molto piacere. Posso dire che stiamo discutendo il rinnovo (ha il contratto in scadenza, ndr) e penso che trovare un accordo non sarà un problema”.

Lazio, le parole di Pedro

Pedro guarda al futuro. Ma non troppo. “Fabiani ha detto che potrei avere un ruolo nella società anche dopo aver lasciato il calcio? E anche questo mi ha fatto molto piacere. Questa sarà però una scelta da fare più avanti con la mia famiglia. Però sì, sarebbe bello restare alla Lazio anche dopo”.

Lo spagnolo conclude. “Quella di fare l’allenatore è una prospettiva che mi attira molto, ma non ho ancora deciso se intraprendere questa carriera. L’unica certezza, al momento, è che voglio restare nel mondo del calcio, con quale ruolo si vedrà”.