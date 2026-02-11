Lazio, paura per l’infortunio di Pedro: l’attaccante viene trasportato in ospedale per accertamenti

Problemi in casa Lazio: infortunio alla caviglia destra per Pedro che è costretto a uscire dal campo.

Poco prima dell’intervallo del quarto di finale contro il Bologna, la Lazio ha dovuto sostituire Pedro per un problema alla caviglia dopo un contrasto di gioco con Odgaard .

L’ex Barcellona e Chelsea, visibilmente dolorante, è uscito zoppicando aiutato dallo staff medico biancoceleste e al suo posto è entrato Noslin, autore di un gol.

L’entità dell’infortunio sarà stabilita nelle prossime ore. Nel frattempo l’attaccante spagnolo è stato trasportato in ospedale per verificare se ci siano state eventuali fratture.

Sarri perde un giocatore che stava riacquisendo centralità anche in seguito all’infortunio di Zaccagni.