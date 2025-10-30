Pedro: “Questo è il mio ultimo anno alla Lazio ma voglio lasciarla in Europa”

Nel post partita di Pisa-Lazio, è intervenuto anche Pedro che ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo al suo futuro

Oltre l’allenatore Maurizio Sarri, anche Pedro è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Pisa-Lazio.

L’attaccante spagnolo ha analizzato il momento della sua squadra ma anche rilasciato importanti dichiarazioni riguardanti il suo futuro.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Pedro ha iniziato dall’analisi della partita: “Problema offensivo? Magari non sfruttiamo le occasione e questo poi lo paghi. Nel primo tempo se facevamo gol cambiava la partita. In difesa stiamo facendo bene, anche questo è importante. È un peccato non aver dato continuità a ciò che di buono avevamo fatto contro la Juventus.”

Le parole di Pedro

Poi ha continuato sul suo ruolo: “Io centravanti? In questo momento per me è meglio giocare dietro la punta. È una posizione che conosco e che ho fatto già in passato. Ovviamente è diverso farla ora e farla a 22 anni.”

Infine ha rilasciato un annuncio importante sul suo futuro: “Io voglio sempre aiutare la squadra. Sicuramente questo è il mio ultimo anno alla Lazio ma voglio lasciare questa squadra dove merita, in Europa. C’è la possibilità di crescere e di puntare alla zona alta della classifica. Quanti anni giocherò? È difficile per me dirlo, voglio sfruttare ogni allenamento ma ogni giorno che passa è più vicino al ritiro”.