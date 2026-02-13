Lazio, le condizioni di Pedro: trauma distorsivo alla caviglia. Tutti i dettagli

Trauma distorsivo alla caviglia per Pedro, uscito durante la sfida contro il Bologna: il comunicato ufficiale della Lazio

Si ferma Pedro in casa Lazio. Lo spagnolo, costretto ad abbandonare il campo in anticipo durante il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna, ha rimediato infatti un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno.

Come annunciato dalla società biancoceleste, il classe ’87 ha iniziato il programma riabilitativo. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Il calciatore Pedro è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda“.

“Gli accertamenti, effettuati in relazione all’infortunio occorso nel corso della gara Bologna-Lazio, hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno. L’atleta ha già iniziato il programma riabilitativo specifico e sarà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per la definizione dei tempi di recupero“.