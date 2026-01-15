Sassuolo, piace Pedro Felipe: la situazione
Non c’è solo l’Hellas Verona su Pedro Felipe, classe 2004 della Juventus: il difensore piace anche al Sassuolo
C’è anche il Sassuolo su Pedro Felipe. Il difensore classe 2004, oltre che all’Hellas Verona, piace anche al club neroverde. In questa stagione, il brasiliano ha collezionato 14 presenze con la Next Gen, segnando due gol contro Torres e Forlì.
Inoltre, il brasiliano è stato convocato per tredici volte in Serie A in questa stagione, prima da Tudor e poi da Spalletti, senza mai debuttare.
Cresciuto tra i settore giovanili di Vitoria e Palmeiras, prima dell’arrivo in bianconero nel gennaio 2024, il futuro di Pedro Felipe potrebbe essere dunque lontano dalla Juventus. In totale, il classe 2004 ha collezionato 26 presenze in carriera in Serie C, segnando due gol.