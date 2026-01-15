Lazio, Pedraza ha già firmato: si attendono evoluzioni su Besiktas-Tavares
Pedraza ha già firmato il contratto preliminare con la Lazio. Può arrivare subito in biancoceleste in caso di addio di Tavares
Situazione in evoluzione per quanto riguarda la fascia sinistra della Lazio. Pedraza ha già firmato il contratto preliminare che lo legherà al club biancoceleste a partire dall’1 luglio 2026, quando scadrà il suo accordo attualmente in vigore con il Villarreal.
L’arrivo dello spagnolo può essere anticipato di qualche mese, in caso di partenza di Nuno Tavares. Sul terzino portoghese c’è sempre il Besiktas, con la società turca che ha già trovato un accordo di massima con i biancocelesti. Se l’ex Arsenal dovesse salutare la Lazio nel mercato di gennaio, potrebbe sbloccarsi sin da subito l’arrivo di Pedraza.