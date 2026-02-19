Milan, si ferma Pavlovic: trauma alla gamba destra. Il difensore è a forte rischio per il Parma
Si ferma Strahinja Pavlović: trauma diretto alla gamba destra per il difensore del Milan, a forte rischio per il Parma
Sempre più probabile l’assenza di Pavlovic in vista di Milan-Parma. Nel corso del match contro il Como, il difensore serbo ha infatti rimediato un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale.
Salvo sorprese, il classe 2001 dovrebbe quindi saltare la sfida contro la squadra di Carlos Cuesta, in programma per domenica 22 febbraio alle ore 18:00.
Allegri dovrebbe invece riabbracciare Pavlovic in vista del match contro la Cremonese di domenica 1 marzo e per i successivi impegni.