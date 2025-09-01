Inter, il Marsiglia ci prova in prestito per Pavard: no dei nerazzurri

Il Marsiglia ha provato a prendere in prestito dall’Inter Benjamin Pavard: no dei nerazzurri.

L’Inter continua a gestire il mercato in uscita con grande attenzione, e uno dei nomi sotto i riflettori è quello di Benjamin Pavard. Il difensore francese ha suscitato l’interesse del Marsiglia, che ha provato a strappare il giocatore con un’operazione in prestito.

Tuttavia, l’Inter non intende cedere Pavard con questa formula.

L’Inter ha confermato la propria linea: Pavard non sarà ceduto in prestito e ogni possibile trasferimento dovrà avvenire con formule differenti, in grado di soddisfare entrambe le parti.

Nella scorsa stagione, il difensore francese ha collezionato 23 presenze e servito un assist in Serie A.