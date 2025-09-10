Morto l’ex presidente del Palermo Paul Baccaglini: aveva 41 anni

Da marzo a luglio 2017 era stato presidente del Palermo

È morto Paul Baccaglini: l’ex presidente del Palermo (e inviato delle Iene) è stato trovato senza vita nella sua casa di Segrate, a Milano. Aveva 41 anni.

Cresciuto negli Stati Uniti, a Pittsburgh, da padre americano (Eric Frank) e madre italiana (Paola Baccaglini), è stato presidente del club rosanero per cinque mesi nel 2o17 (da marzo a luglio).

Questo il cordoglio del club.

“Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017”.