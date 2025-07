Patrizia Panico saluta il Lione. L’allenatrice può ripartire dalla NWSL

L’allenatrice italiana, reduce dalla vittoria della Première Ligue (il massimo campionato francese), ha risolto il suo contratto con il club francese

Patrizia Panico ha salutato l’Olympique Lione, o per meglio dire l’OL Lyonnes. L’allenatrice italiana, reduce dalla stagione vissuta proprio sulla panchina del club francese nel ruolo di vice, ha deciso di chiudere qui l’avventura grazie anche l’aiuto del suo agente Roberto Pingiori.

La vice allenatrice, che ha avuto modo di lavorare insieme al primo allenatore Joe Montemurro, ha concluso la stagione 2024/25 con la vittoria della Première Ligue (il massimo campionato francese) con ben 62 punti: dieci in più rispetto al PSG che è arrivato secondo. L’avventura in Coppa di Francia è terminata ai 16esimi di finale mentre quella in UEFA Women’s Champions League si è fermata in semifinale.

Numeri importanti. Che certificano l’ottimo lavoro portato avanti dallo staff. E dunque, Panico è pronta a ripartire. L’allenatrice – che aveva un altro anno di contratto – è finita nella lista dei preferiti di alcuni club. Europei e non solo. Ma andiamo per gradi, chiaramente. Portland Thorns e Chicago, squadre di calcio femminile professionistico statunitense (che partecipano alla National Women’s Soccer League), hanno messo gli occhi sull’allenatrice.

Interessi che, però, arrivano anche dall’Europa. Più precisamente dalla Spagna e dalla Francia con quest’ultima che, però, sembra essere una destinazione meno plausibile.

Chi è Patrizia Panico

Patrizia Panico ha salutato la Francia. E la stessa cosa l’ha fatta con l’Italia pochi anni prima. Ma torniamo indietro a qualche stagione fa. Dopo aver salutato il calcio professionistico decide di proseguire attraverso un’altra via: quella della panchina. Dal 2016 al 2018 inizia a lavorare con l’Under 16 prima e l’Under 18 poi della nazionale italiana maschile di calcio. Dal 2018 al 2021 guida – in prima linea – l’Under 15 della nazionale e, successivamente, lavora nell’Under 21 nuovamente come vice.

La prima esperienza con una squadra di club arriva nel 2021 con la Fiorentina Women’s. Panico guida la formazione viola e, con la stessa, raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia in due anni. Nel 2024, come sottolineato in precedenza, ha contribuito alla vittoria della Première Ligue del suo OL Lyonnes. Adesso è pronta a ripetersi. Che sia in Europa oppure oltre l’Oceano.