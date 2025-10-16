Patrick Kluivert non è più il commissario tecnico dell’Indonesia: la nazionale lo ha annunciato con una nota ufficiale

Dura meno di un anno l’esperienza di Patrick Kluivert sulla panchina dell’Indonesia. Come annunciato dalla stessa Federazione indonesiana, infatti, l’ex Milan non proseguirà la sua avventura come CT.

La nota si apre così: “Entrambe le parti hanno ufficialmente concordato di interrompere anticipatamente la collaborazione di comune accordo“.

La decisione è arrivata dopo la mancata qualificazione dell’Indonesia al Mondiale 2026. Al quarto turno delle qualificazioni, infatti, sono arrivate due sconfitte contro Arabia Saudita e Iraq.

L’Indonesia ha chiuso così all’ultimo posto con zero punti, e Kluivert ha lasciato la panchina della nazionale dopo meno di un anno.

Indonesia, il comunicato su Kluivert

“Dopo aver lavorato intensamente insieme per quasi 12 mesi, la PSSI esprime il suo più sincero apprezzamento a Patrick Kluivert e al suo staff per la dedizione e il contributo dato al calcio indonesiano“.

“Ringraziamo Patrick Kluivert e il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati. Il loro entusiasmo e la loro presenza in Indonesia saranno sempre ricordati con rispetto e auguriamo loro il meglio per il loro futuro“.