Luan Patrick è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona: la società gialloblù ha annunciato l’arrivo con un comunicato ufficiale

Rinforzo per Paolo Zanetti: la società veronese ha annunciato l’arrivo del difensore brasiliano Luan Patrick.

Il classe 2002, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Club Athletico Paranaense lo scorso 31 dicembre 2024, ha firmato un contratto di due anni e mezzo.

Luan Patrick sarà legato alla società gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Il classe 2002 è un difensore centrale, che all’occorrenza può giocare anche come terzino destro. In carriera ha anche ricoperto il ruolo di mediano.

Ecco la nota: “Verona – Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore brasiliano Luan Patrick, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Nato il 20 gennaio 2002 a Carazinho, in Brasile, inizia la sua carriera nel 2012 nel Settore Giovanile dell’Internacional, Club che milita nella Serie A brasiliana. Nel 2016 passa prima alla Juventude, poi al Figueirense, fino all’approdo nel 2018 all’Athletico Paranaense, dove viene aggregato alla formazione U20.

Debutta in Prima squadra il 9 febbraio 2020, nella sconfitta in trasferta per 1-0 contro l’FC Cascavel, valida per il Campionato Paranaense”.

E poi continua: “Un anno dopo, il 21 febbraio 2021, arriva anche l’esordio nella massima serie brasiliana contro il Corinthias. Patrick vanta un totale di 26 presenze e due trofei vinti con l’Athletico-PR: il Campionato Paranaense 2020 e la Coppa Sudamericana 2021. Nel 2022 e 2023 viene ceduto in prestito rispettivamente all’América Mineiro, con cui colleziona 12 presenze, e al Red Bull Bragantino, dove gioca 26 partite e fornisce 2 assist. A livello internazionale, ha rappresentato la Seleção brasiliana nelle categorie Under 17, con cui si è laureato Campione del Mondo nel 2019, Under 20 e Under 23. Il 5 gennaio 2024 viene incluso nella lista dei 23 convocati per il Torneo Pre-Olimpico CONMEBOL 2024. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Luan, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.