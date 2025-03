Dall’Eccellenza siciliana a giocare con Messi: il sogno di Cabrera continua

Mark Cabrera – Credits: Supergiovane Castelbuono

In un solo anno è passato dal rischiare di lasciare il calcio a essere chiamato dall’Inter Miami di Messi: la storia di Patrick Cabrera

I sogni non hanno confini. È stato aperto così il comunicato con cui la Supergiovane Castelbuono, club di Eccellenza siciliana, ha annunciato la cessione di Mark Rodriguez Cabrera, talento boliviano classe 2005, all’Inter Miami di Messi.

Sì avete letto bene, passare dalla quinta serie italiana a condividere lo spogliatoio con gente come La Pulga, Suarez, Busquets e Jordi Alba: un vero sogno.

L’ascesa del ragazzo nell’ultimo anno non ha eguali, e pensare che fino a un anno fa aveva in mente di smettere di giocare. Il ds dei gialloneri, Ivano Vetere, è stato bravo a scovarlo dal campionato di Serie B spagnola e a tenerlo sotto la sua ala protettiva, permettendogli non solo di rilanciarsi ma di fare un grande, grandissimo salto verso l’alto.

Un salto che lo porta verso gli Stati Uniti, dove riprende la sua carriera da professionista: verso palcoscenici sempre più luminosi.

Dall’Eccellenza all’MLS, passando per il Sub20

Il sogno di Cabrera è un po’ quello di tutti i ragazzini che da piccoli iniziano a giocare a calcio: migliorarsi sempre di più e riuscire ad arrivare in alto nonostante le difficoltà, sfruttando tutte le opportunità che si presentano incontro. E di difficoltà ce ne sono state anche nel suo percorso, in particolar modo quando durante l’esperienza all’Andorra FC ha pensato di mollare. È stato bravo però Vetere, che lo ha rimesso in carreggiata proponendogli di sposare il progetto della Supergiovane, squadra da sempre abile nell’aiutare i ragazzi a rilanciarsi.

E questo ha fatto sin da subito il classe 2005, che ha dimostrato di non aver niente a che fare con il livello dell’Eccellenza. Un vero e proprio craque, come raccontato dai compagni, di cui si poteva dire per certo che sarebbe arrivato il grande salto. Detto, fatto: a fine dicembre Cabrera viene convocato dalla sua nazionale per il Sub-20, uno dei tornei giovanili più importanti al mondo, in cui è riuscito a mettersi in mostra con due gol e un assist in 4 partite: predestinato.

Mark Cabrera – Credits: Supergiovane Castelbuono

Messi, “estoy llegando”

Il Sub-20 porta con sé anche tanta visibilità, è da lì infatti che club come il Real Madrid ha scovato gente del calibro di Rodrygo, che ora fa le loro fortune. E proprio il super rendimento con la maglia di Los Tiahuanacos ha portato l’Inter Miami a contattare il Castelbuono, dicendosi interessato a portarlo negli Stati Uniti.

Una storia sensazionale, di come ormai raramente se ne vedono nel calcio. Un ragazzo partito con il desiderio di trascinare un giorno la propria nazionale e di giocare per un grande club, e che in poco meno di due mesi è riuscito a realizzare entrambi gli obiettivi. La strada è però ancora lunga, c’è ancora il tempo di fare cose ancor migliori: il sogno continua.