Pato: “Mi aspetto una bella finale. Ritorno di Allegri al Milan? Sempre avuto un bel rapporto con lui”

Le parole di Alexandre Pato, ex calciatore del Milan, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League

Alla vigilia della finale di Champions League, Alexandre Pato è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport.

Sulla finale, ha dichiarato: “Che partita mi aspetto? Ho parlato con Inzaghi, ho salutato Lautaro. Mi aspetto una partita difficile, il PSG ha una grande squadra. Non sappiamo mai quello che succede nel calcio. Spero che la partita vada fino alla fine. Il PSG è una grande squadra, con la sua esperienza può fare la differenza”.

Sui suoi ricordi d’Europa:”Quando giocavo la Champions andavo sul mio letto prima delle partite e mettevo la musichetta della Champions, la ascoltavo in piedi. Ritorno di Allegri?’ Io ho sempre avuto un buon rapporto con lui. Io, da milanista, spero che faccia solo che bene”.

Infine, su Ancelotti: “Sta dando la speranza per il Brasile e per tutti i brasiliani. Lui porta tutta la sua esperienza. È il miglior allenatore del mondo, che allenerà una nazionale che ha vinto molto. Futuro? Sono in un momento di transizione, sto vedendo se restare nel calcio o meno. Non è facile decidere”.