Parma, iniziate le visite mediche di Gaetano Oristanio | VIDEO
Iniziate le visite mediche per Gaetano Oristanio: il calciatore arriva al Parma dal Venezia in prestito con diritto
Continua il calciomercato del Parma in vista della prossima stagione. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Juventus di Tudor Cuesta è pronto ad abbracciare un nuovo arrivo.
Sono iniziate da pochi minuti, infatti, le visite mediche di Gaetano Oristanio. Il classe 2002 arriva dal Venezia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8.5 milioni di euro.
Nell’ultima stagione con il Venezia Oristanio ha realizzato 3 gol e servito 3 assist in 37 presenze in Serie A.
