Parma, ufficiale l’arrivo di Vicente Guaita: il comunicato

Il Parma accoglie Vicente Guaita. L’esperto portiere spagnolo rinforza la squadra di Carlos Cuesta dopo l’infortunio di Suzuki

Vicente Guaita è un nuovo giocatore del Parma. Il club ha ufficializzato l’arrivo del portiere spagnolo, scelto dal club gialloblù per aumentare le pedine a disposizione di Carlos Cuesta dopo l’infortunio di Zion Suzuki.

Il portiere giapponese ha rimediato la frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide durante la gara dello scorso 8 novembre contro il Milan.

Suzuki si è operato e resterà ai box per almeno 3/4 mesi. Il Parma è tornato così sul mercato, optando per Guaita. Lo spagnolo era svincolato dopo l’esperienza della stagione 2024/2025 con il Celta Vigo.

Guaita è un portiere di grande esperienza. Il classe 1987, infatti, vanta 149 presenze in Premier League con il Crystal Palace e 237 nella Liga spagnola.

Il comunicato del Parma

Di seguito il comunicato ufficiale del Parma: “Parma Calcio annuncia che Vicente Guaita Panadero, svincolato dal 1° luglio del 2025, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il numero di maglia scelto è il 13“.