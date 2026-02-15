Parma-Verona, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Parma e Verona, sfida delle 15:00 valida per la 25esima giornata di Serie A.
In vista della 25esima giornata di campionato il Parma affronterà il Verona. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15 di oggi, domenica 15 febbraio, allo stadio Tardini.
I padroni di casa arrivano dalla vittoria contro il Bologna nella scorsa giornata nonostante il match sia finito in 10 contro 10.
Gli ospiti invece si presentano dopo lo 0-0 in casa contro il Pisa. I gialloblù, attualmente all’ultimo posto in classifica, cercano così i tre punti.
Ecco, di seguito, le scelte ufficiali.
Parma-Verona, le formazioni ufficiali
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. Allenatore: Paolo Sammarco
Parma-Verona, dove vedere in tv e streaming
La partita tra Parma e Verona, in programma domenica 15 febbraio alle ore 15:00, sarà visibile in tv sull’app di DAZN.
Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su cellulare, tablet e pc.