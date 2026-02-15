Questo sito contribuisce all'audience di

Parma-Verona, squadra ospite in 10 dopo 12 minuti: espulso Gift Orban

Francesco Mastrogiovanni 15 Febbraio 2026

Episodio subito decisivo durante Parma-Verona: espulso Gift Orban dopo 12 minuti

Succede di tutto nei primi minuti di Parma-Verona. La squadra di casa dopo essere passata in vantaggio dopo soli 3 minuti, ora è anche in vantaggio numerico.

L’Hellas Verona sarà costretto a continuare la partita in 10 uomini per l’espulsione di Gift Orban al minuto 12.

L’attaccante nigeriano è stato espulso per essersi fatto scappare qualche parola di troppo nei confronti dell’arbitro Pairetto.