Parma-Verona, squadra ospite in 10 dopo 12 minuti: espulso Gift Orban
Succede di tutto nei primi minuti di Parma-Verona. La squadra di casa dopo essere passata in vantaggio dopo soli 3 minuti, ora è anche in vantaggio numerico.
L’Hellas Verona sarà costretto a continuare la partita in 10 uomini per l’espulsione di Gift Orban al minuto 12.
L’attaccante nigeriano è stato espulso per essersi fatto scappare qualche parola di troppo nei confronti dell’arbitro Pairetto.