Parma-Udinese, Troilo atterra Davis: Piccinini chiamato al Var cambia il cartellino
L’Udinese segna il raddoppio contro il Parma e lo fa su rigore con Davis: nell’azione espulso anche Troilo
L’Udinese è 2-0 al Tardini contro il Parma e la rete del raddoppio arriva dopo l’assegnazione di un calcio di rigore da parte di Piccinini.
Il difensore gialloblu, Troilo, si fa sfuggire Davis alle spalle, lo trattiene e l’attaccante bianconero va a terra.
Nessun dubbio per il direttore di gara, che poi viene richiamato dal Var per rivedere il cartellino estratto.
Dopo un paio di minuti di revisione torna in campo e cambia il colore del cartellino da giallo a rosso perché “Troilo commette fallo da chiara occasione da gol”.