Parma-Udinese, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Parma-Udinese, match valido per la 13ª giornata di Serie A.

Parma e Udinese si affrontano nella tredicesima giornata di Serie A in un match con obiettivi diversi: i gialloblù cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i bianconeri vogliono ritrovare continuità dopo due sconfitte consecutive.

Il Parma arriva dal successo per 2-1 contro l’Hellas Verona, confermando un momento di fiducia dopo il pareggio in rimonta contro il Milan. Tuttavia, la squadra di Carlos Cuesta non vince in casa da quattro partite (2 pareggi, 2 sconfitte) e dovrà invertire la rotta per consolidare il margine dalla zona retrocessione.

L’Udinese, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato, cerca riscatto in trasferta. La squadra di Kosta Runjaić non vince da quattro trasferte e ha problemi in difesa, avendo subito 20 gol finora, ma resta imbattuta contro squadre attualmente più basse in classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Parma-Udinese

Parma (3-5-2): Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britshgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Ordóñez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. All. Cuesta.

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.

A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Modesto. All. Runjaic

Dove vedere Parma-Udinese in tv e streaming

Il match tra Parma e Udinese sarà visibile in diretta su DAZN a partire dalle 15:00. La partita si giocherà allo stadio Ennio Tardini.