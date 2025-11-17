Il Parma U14 vince la Portimao International Cup 2025: Doukoure premiato come MVP del torneo

Il Parma vince la Portimao International Cup. Sinaly Doukoure MVP del torneo, Endi Ajdini miglior portiere

Trionfo dal sapore internazionale per il Parma U14. Gli emiliani hanno infatti vinto la Portimao International Cup 2025, prestigioso torneo internazionale di livello élite disputato in Algarve, nel sud del Portogallo.

I gialloblù hanno sollevato il trofeo dopo aver battuto anche Liverpool, Celta Vigo e Deportivo. La competizione si è svolta con gare 11 contro 11 su campi regolamentari, con match da 30 minuti sia nella fase a gironi che in quella a eliminazione diretta.

Per il Parma si tratta del secondo trionfo nella Portimao International Cup, bissando quello del 2023. In quell’occasione, gli emiliani vinsero in finale ai calci di rigore contro la Juventus.

Ci pensano due trofei personali a completare la festa gialloblù. Sinaly Doukoure, centrocampista classe 2013, è stato infatti premiato come miglior giocatore del torneo. Riconoscimento anche per Endi Ajdini, classe 2012, incoronato miglior portiere della competizione.

Il Parma vince la Portimao International Cup: il comunicato ufficiale

Il Parma ha evidenziato il prestigioso trionfo della propria selezione U14 con un comunicato ufficiale: “La formazione U14 del Parma Calcio ha conquistato la Portimão International Cup 2025, torneo di livello élite disputato in Algarve e ospitato dall’Academia do Portimonense Sporting Club, da venerdì 14 a domenica 16 novembre, La competizione si è svolta con gare 11 contro 11 su campi regolamentari: match da 30 minuti nella fase a gironi e da 30 minuti anche dalle fasi finali“.

Spazio anche per i due riconoscimenti personali: “Il Club gialloblù, che aveva già sollevato il trofeo nel 2023, in questa edizione ha ricevuto anche due premi individuali: a Endi Ajdini come miglior portiere e a Sinaly Doukoure come miglior calciatore del torneo“.