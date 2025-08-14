Parma, tentativo di sorpasso sul Pisa per Troilo: la situazione

Tentativo di sorpasso del Parma per Mariano Troilo, che aveva già l’accordo con il Pisa. Il Belgrano preferisce ora venderlo agli emiliani

Il Parma tenta di sorpassare il Pisa per Mariano Troilo. I nerazzurri avevano infatti l’accordo con il Belgrano per 4 milioni e il 50% sulla futura rivendita e l’opzione per acquistare l’altra metà del cartellino tra un anno.

Gli emiliani, invece, sono pronti ad acquistare subito l’intero cartellino del giovane difensore argentino, e quindi Los Celestes preferiscono ora questa opzione.