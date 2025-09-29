Ismajli con il braccio: Parma avanti con il rigore di Pellegrino
Il Parma passa in vantaggio al Tardini con il rigore trasformato da Pellegrino dopo una revisione al Var di Collu
Episodio decisivo per sbloccare la gara del Tardini trar Parma e Torino. Valeri batte la punizione dalla trequarti, Ndiaye colpisce di testa e il pallone finisce sul braccio di Ismajli.
Braccio largo e fuori sagoma, lo stadio lo invoca e tutti i giocatori gialloblù accerchiano Collu per chiedere spiegazioni.
Passano un paio di minuti e il direttore di gara viene chiamato al monitor per controllare la dinamica. Poi l’annuncio: “A seguito di revisione il numero n44 del Torino commette un fallo di mano fuori sagoma. Decisione finale: calcio di rigore”.
Dal dischetto va Pellegrino che, con il mancino, infila Israel che intuisce ma non riesce a deviare il pallone.