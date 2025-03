Le formazioni ufficiali e gli 11 scelti da Chivu e Vanoli per la sfida di campionato tra Parma e Torino, valida per la 28esima di Serie A

Dopo l’anticipo di ieri sera (7 marzo) tra Cagliari e Genoa, è ora anche per Parma e Torino di fare il debutto in questa 28esima giornata di Serie A.

Le due squadre stanno vivendo momenti di forma totalmente diversi, con i granata a ridosso della parte sinistra della classifica e i gialloblù appena fuori – di un punto – dalla zona retrocessione.

Il Torino per dare continuità ai successi contro Milan e Monza; il Parma, invece, per rialzarsi da un periodo che recita “4 sconfitte nelle ultime 5”.

Di seguito, le formazioni ufficiali del match.

Come arrivano le due squadre

Il Torino allenato da Paolo Vanoli si trova al momento 11° con 34 punti, a -5 dall’Udinese decima. I granata cercheranno di dare continuità ai due successi consecutivi arrivati contro Milan e Monza, rispettivamente per 2-1 e 2-0.

Copione come detto totalmente diverso per il Parma, chiamato a riscattare un periodo di forma decisamente complicato. L’effetto Chivu sembrava aver dato i suoi frutti nella partita vinta contro il Bologna per 2-0, ma poi è arrivata la sconfitta contro l’Udinese nello scorso turno di campionato. Quattro Ko nelle ultime cinque di campionato: imperativo, per Chivu e i suoi, cercare di riscattare un momento tutt’altro che positivo.

Le formazioni ufficiali di Parma-Torino

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Shom; Almqvust, Bonny, Cancellieri. All. Chivu

A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Bernabè, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Camara, Hernani, Pellegrini, Leoni, Haj, Trabucchi, Plicco, Man.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci; Elmas, Vlasic, Lazaro; Che Adams. All. Vanoli

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Karamoh, Pedersen, Dembele, Sosa, Tameze, Gineitis, Linetty, Gabellini