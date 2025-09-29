Parma-Torino, le formazioni ufficiali

Le scelte di Cuesta e Baroni sui 22 titolari che scenderanno in campo per Parma-Torino

Parma e Torino sono pronte a scendere in campo per la penultima sfida di questa quinta giornata di Serie A.

Entrambi gli allenatori sono a caccia di punti e di gol. Il parma dopo 4 giornate ha raccolto solo 2 punti segnando una sola rete.

Anche il Torino è fermo a un gol fatto ma ha raccolto 4 punti grazie alla vittoria esterna contro la Roma.

Di seguito ecco le scelte di Cuesta e Baroni sui 22 giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali di Parma-Torino

Parma (3-4-2-1): Suzuki; Ndiaye, Circati, Delprato; Britsghi, Keita, Bernabe, Valeri; Oristanio, Cutrone; Pellegrino;

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Lovik, Begic, Sorensen, Ordonez, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco; Allenatore: Carlos Cuesta.

Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone;

A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Pedersen, Adams, Dembelé, Biraghi, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie; Allenatore: Marco Baroni.

Dove seguire la partita in tv e streaming

Parma e Torino scenderanno in campo alle 18:30 allo stadio “Ennio Tardini” di Parma e sarà visibile sul canale di DAZN. Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire la partita dall’app di DAZN.