Il portiere del Parma Zion Suzuki ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Ecco le parole del giapponese

Zion Suzuki si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport. Il portiere del Parma ha parlato della sua vita calcistica e non solo. Suzuki ha esordito descrivendo le sue caratteristiche tra i pali:

“Copro bene la porta e so giocare con i piedi. Lavoro ogni giorno per migliorare sotto tutti i punti di vista. Voglio diventare uno dei migliori portieri del mondo“.

Sulle voci di mercato il classe 2002 ha detto: “Sono molto concentrato su Parma e Mondiale“. Suzuki ha parlato anche dell’ex compagno Yann Bonny, ora all’Inter: “Un grande salto il suo. Giocando un anno con lui ho capito quanto sia forte“.

Suzuki ha raccontato brevemente il suo viaggio nel calcio: “Sono arrivato piccolissimo nell’Urawa Red Diamonds e ci sono rimasto per undici anni. Lì ho completato tutti i passaggi e ho esordito in prima squadra e in Nazionale. Sono felice di questo mio momento“.

Suzuki e il Parma

Zion Suzuki è arrivato a Parma nell’estate del 2024. Il portiere giapponese si è ritagliato uno spazio importante in Serie A in appena una stagione. Il classe 2002 è stato una sicurezza prima della squadra di Chivu e ora della formazione di Carlos Cuesta.

Suzuki ha concluso la stagione 2024/2025 con 37 presenze, 53 gol subiti e 8 clean sheets. Lo scorso anno il Parma ha ottenuto una tranquilla salvezza (16° posto) da neopromossa anche grazie alle parate del giapponese, rivelatosi un portiere solido e affidabile. Suzuki ha confermato le sue qualità nella scorsa giornata di Serie A quando ha parato un rigore a Cornet del Genoa al minuto 97, assicurando ai suoi un punto prezioso.

Un avvio altalenante

Il rendimento del Parma in questo avvio di stagione è stato altalenante. Attualmente gli emiliani occupano la quindicesima posizione in classifica, con 6 punti in 7 partite. I ragazzi di Carlos Cuesta hanno raccolto una vittoria, tre sconfitte e altrettanti pareggi.

L’unico successo in campionato è arrivato lo scorso 29 settembre nel match casalingo contro il Torino, vinto per 2-1. Domani, 25 ottobre, il Parma affronterà il Como al Tardini. Una sfida importante per Suzuki, chiamato a una grande prestazione contro Nico Paz e compagni.