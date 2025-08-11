Parma, definiti i dettagli per Sørensen: giocatore atteso in Italia
Definiti tutti i dettagli per Oliver Sørensen: sarà un nuovo giocatore del Parma
Il Parma rinforza il centrocampo a disposizione di Carlos Cuesta con l’arrivo del danese Oliver
Sørensen dal Midtjylland.
Definiti tutti i dettagli di una trattativa raccontata passo passo, con il giocatore che arriverà in Italia nella serata di oggi, lunedì 11 agosto 2025.
Un’operazione che si aggira intorno a 8/9 milioni, che vedrà Sørensen firmare un contratto quinquennale con il club gialloblù.