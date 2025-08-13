Parma, ufficiale l’arrivo di Oliver Sørensen

Oliver Sørensen è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma: ecco il comunicato del club gialloblù.

Dopo l’arrivo in città nelle scorse ore ecco il comunicato del club: Oliver Sørensen è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma.

Come anticipato, il centrocampista arriva a titolo definitivo firmando un contratto di cinque anni con il club gialloblù.

Sørensen si trasferisce dal Midtjylland al termine di un’operazione da 8-9 milioni, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi.

Ecco la nota ufficiale del club.

Il comunicato ufficiale

L’annuncio ufficiale arriva attraverso i social del club gialloblù: “Parma Calcio annuncia che Oliver Sørensen è stato acquistato a titolo definitivo dal Football Club Midtjylland e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030“.

Infine: “Centrocampista di grande forza fisica, gioca con entrambi i piedi (destro e sinistro) e ha una duttilità rilevante: oltre 130 partite (e 16 gol) con il Football Club Midtjylland con cui ha giocato l’Europa League (13 presenze e un assist) e ha vinto una SuperLiga (2023/24). Nato a Nørre Aaby nel 2002, ha giocato con la maglia della Nazionale danese dall’U16 fino all’U21. E oggi, a Parma, è pronto a rinforzare un centrocampo pieno di talento“.