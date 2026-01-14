Parma, pronto il rilancio per Schjelderup del Benfica

Il Parma è pronto a rilanciare per Schjelderup: prevista domani una nuova offerta al Benfica e al giocatore

Il Parma, reduce dal pareggio del Maradona contro il Napoli, continua a spingere per arrivare a Schjelderup.

Nella giornata di domani, 15 gennaio 2025, è infatti previsto un rilancio del club emiliano.

Schjelderup, ala sinistra norvegese, è infatti in cerca di maggior minutaggio rispetto a quanto concessogli fin ora in portogallo. In questa stagione l’attaccante ex Nordsjaelland è sceso in campo 11 volte in campionato, realizzando un gol e fornendo 2 assist.