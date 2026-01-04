Parma, interesse per Schjelderup del Benfica

Il Parma è interessato al talento del Benfica classe 2004

Il Parma segue Andreas Schjelderup del Benfica. Si tratta di un esterno offensivo sinistro del 2004

Il club allenato da Cuesta è interessato e il Benfica aprirebbe al prestito con l’intento di trovargli una sistemazione perché abbia più continuità e maggiore minutaggio.

Schjelderup è un talento molto importante della nazionale norvegese. Nonostante l’età, infatti, sono già cinque le presenze con la Nazionale maggiore nelle Qualificazioni Mondiali, nelle quali ha messo a referto un assist.

In Liga Portugal ha realizzato un gol e servito due assist in 11 presenze. Poco spazio che proprio il Parma potrebbe invece garantirgli nel resto della stagione.