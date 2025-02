Parma-Roma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della gara tra il Parma di Pecchia e la Roma di Ranieri, in programma per domenica 16 febbraio alle 18:00

Dopo la gara tra Fiorentina e Como alle 12:30 e le due gare delle 15:00, alle 18:00 scendono in campo il Parma di Fabio Pecchia e la Roma di Claudio Ranieri.

I giallorossi arrivano alla partita dopo il pareggio in Europa League contro il Porto. In campionato, invece, gli uomini di Ranieri nell’ultima giornata hanno vinto 1-0 contro il Venezia.

Gli uomini di Pecchia, invece, stanno vivendo un momento negativo visto che negli ultimi tre match di Serie A hanno rimediato tre sconfitte.

Punti pesante in palio tra la Roma e il Parma con i giallorossi che vogliono continuare la scalata verso l’Europa e gli uomini di Pecchia quella verso la salvezza.

Le formazioni ufficiali di Parma-Roma

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Vogliacco, Valeri; Bernabé, Keita; Cancellieri, Sohm, Man; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Gourna-Douath, Salah-Eddine; Soulé; Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri

Dove vedere Parma-Roma in tv e in streaming

La partita tra Parma e Roma andrà in scena allo Stadio Ennio Tardini di Parma domenica 16 febbraio alle 18:00.

La partita sarà visibile in tv su Sky Calcio 1, Sky Sport 1, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio. In streaming l’incontro potrà essere seguito invece dall’app di Dazn e su Now Tv e Sky Go.

