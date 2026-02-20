Parma, ufficiale il rinnovo di Corvi fino al 2029

Il Parma annuncia il rinnovo di Edoardo Corvi fino al 2029, con opzione per un ulteriore prolungamento fino al 2030

Il Parma annuncia il rinnovo del contratto per il portiere classe 2001, Edoardo Corvi. Parmense di nascita, e una vita passata tra le file del club emiliano, con più di 80 presenze all’attivo, tra prima squadra e settore giovanile.

Una delle note certamente più positive della stagione del Parma: dall’infortunio di Suzuki infatti, è lui ad aver preso le redini della porta del Tardini. Quest’anno, il classe 2001 conta 13 presenze in Serie A, con ben 4 clean sheet realizzati.

Di seguito la notta ufficiale del Parma per Edoardo Corvi.

Parma, il comunicato ufficiale su Edoardo Corvi

La nota del Parma: “Il legame tra Edoardo Corvi e il Parma Calcio è sempre più solido. Da oggi è ufficiale il rinnovo del portiere gialloblu, che ha firmato un contratto che lo legherà al Club sino al 30 giugno 2029, con un’opzione per un ulteriore prolungamento fino al 2030”.

Continua: “Non è un semplice rinnovo, ma la conferma di un percorso che inizia da lontano. Edoardo è un simbolo di Parma e del settore giovanile gialloblu: ha vestito questa maglia fin da bambino, scalando ogni categoria con dedizione, pazienza e determinazione”.

Il comunicato ufficiale chiude così: “La sua scalata ha toccato tappe indimenticabili, fatte di attesa e di grandi emozioni sul campo. Tutto è partito quel 15 ottobre 2022, il giorno del debutto tra in Serie B contro la Reggina, un primo passo fondamentale che lo ha condotto, parata dopo parata, fino alla gioia più grande: l’esordio nella massima serie dello scorso 23 novembre 2025 nella sfida contro l’Hellas Verona, coronando così il sogno che aveva fin da piccolo”.