Parma, Reyna si allontana: l’americano va verso il Borussia Monchengladbach

Giovanni Reyna (IMAGO)

Giovanni Reyna si allontana dal Parma: si attende la risposta definitiva

Saranno ultimi giorni di mercato molto caldi per il Parma, che è alla ricerca di rinforzi per Cuesta dopo aver venduto diversi giocatori importanti della scorsa stagione.

Gli emiliani, oltre a un attaccante che possa sostituire lo sfortunatissimo Frigan, sono alla ricerca di un ulteriore giocatore offensivo e nell’ultimo mese hanno seguito molto da vicino Giovanni Reyna del Borussia Dortmund.

Nonostante il forte pressing, però, l’americano va sempre più verso un altro Borussia, quello di Monchengladbach, che ha offerto una cifra tra i 3 e i 3.5 milioni di euro più bonus al Dortmund.

Nella giornata di giovedì è attesa la risposta definitiva, ma i bianconeri sono ora in vantaggio sul Parma.