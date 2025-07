Parma, piace Reyna del Borussia Dortmund: il giocatore ha dato disponibilità per trattare

Giovanni Reyna, Borussia Dortmund (Imago)

Il Parma è interessato a Giovanni Reyna del Borussia Dortmund: il giocatore ha dato l’ok per trattare

Movimenti in entrata e in uscita per il Parma, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Se Mihaila è infatti già partito in direzione Turchia per firmare con il Rizespor, in attesa che vengano completati i documenti ufficiali, gli emiliani hanno già pronto un nuovo nome per la trequarti.

Si tratta di Giovanni Reyna, statunitense del Borussia Dortmund che nella scorsa stagione ha messo a referto 2 gol e 1 assist in 26 partite.

Confermate le indiscrezioni del tardo pomeriggio dunque: il classe 2002 ha già dato la propria disponibilità a trattare, e il Parma punta ora ad avviare i contatti con la squadra tedesca.